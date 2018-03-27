В МЧС назвали торговые центры Пензы, к которым трудно проехать спецтехнике Общество

Пенза, 27 марта 2018. PenzaNews. Заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Пензенской области Эдуард Кустов назвал торговые центры, к которым в случае пожара будет проблематично проехать специальной технике.

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«Сколько времени [в Кемерово, где при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека] было потеряно только на расчистку от техники! К сожалению, эта проблема абсолютно для всех характерна, мы — Пензенская область и Пенза — не исключение. Единственное, что могу сказать: как правило, сейчас вокруг таких крупных торговых центров, вы видите, делаются парковочные места специальные, где предусмотрена возможность для проезда и, главное, подъезда», — отметил он в ходе брифинга, состоявшегося в главном управлении МЧС России по Пензенской области в связи с трагедией в Кемерово.

В частности, по словам Эдуарда Кустова, вблизи гипермаркета «Лента» и торгово-развлекательного центра «Коллаж» имеются достаточные площади, чтобы при необходимости автовышки могли беспрепятственно подъехать к зданию.

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«Высшая лига» — центр города, вообще места мало как такового. […] В «Берлине», могу сказать, что несколько уже случаев было, и в прошлом году мы туда выезжали — там было короткое замыкание. […] Где-то с помощью физической силы, где-то с помощью какой-то хитрости, но в общем-то [справились]», — сказал замначальника управления.

Он отметил, что не вызывает опасений доступность для специальной техники 12-этажного здания библиотеки имени М.Ю. Лермонтова в микрорайоне Арбеково.

«Все, что сейчас строится новое и вводится в эксплуатацию, тут, как правило, такие вопросы решены», — добавил Эдуард Кустов.