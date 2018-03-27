В Пензе накажут предпринимателей, разместивших детские игровые зоны на верхних этажах ТЦ Общество

Пенза, 27 марта 2018. PenzaNews. Предприниматели, не соблюдающие требования к размещению детских игровых зон в торгово-развлекательных центрах Пензенской области, будут наказаны. Об этом сообщил заместитель начальника отдела управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Пензенской области Вячеслав Тарасов.

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«Игровые зоны следует размещать не выше второго этажа и не далее 20 метров от эвакуационного выхода», — пояснил он в ходе брифинга, организованного в главном управлении МЧС России по региону в связи с пожаром в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», где, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе большое количество детей.

Вячеслав Тарасов пояснил, что на кинотеатры, катки и некоторые другие места массового пребывания детей это требование не распространяется.

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«В каждом случае нужно разбираться отдельно. Зачастую собственником принимается решение о заключении договоров аренды на свое усмотрение. То есть объект защиты был введен в эксплуатацию, сотрудники различных органов приняли участие, посмотрели, а потом собственник принимает решение заключить договор аренды на сдачу тех или иных помещений», — сказал он.

Представитель управления добавил, что в интересах всех сторон — собственников торговых центров, арендаторов и посетителей, чтобы деятельность детских игровых зон была организована в соответствии с требованиями.

«Если мы будем выявлять имеющиеся нарушения требований противопожарной безопасности, мы будем применять меры административного воздействия и выдавать предписания», — пояснил Вячеслав Тарасов.