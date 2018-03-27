EN
00:07:49 Среда, 28 марта
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018
ТРАГЕДИЯ В КЕМЕРОВО 28 марта объявлено в России днем общенационального траура

В Пензе накажут предпринимателей, разместивших детские игровые зоны на верхних этажах ТЦ

18:02 | 27.03.2018 | Общество

Печать

Пенза, 27 марта 2018. PenzaNews. Предприниматели, не соблюдающие требования к размещению детских игровых зон в торгово-развлекательных центрах Пензенской области, будут наказаны. Об этом сообщил заместитель начальника отдела управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Пензенской области Вячеслав Тарасов.

В Пензе накажут предпринимателей, разместивших детские игровые зоны на верхних этажах ТЦ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Игровые зоны следует размещать не выше второго этажа и не далее 20 метров от эвакуационного выхода», — пояснил он в ходе брифинга, организованного в главном управлении МЧС России по региону в связи с пожаром в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», где, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе большое количество детей.

Вячеслав Тарасов пояснил, что на кинотеатры, катки и некоторые другие места массового пребывания детей это требование не распространяется.

Читайте также

МЧС и прокуратура начали внеплановые проверки пожарной безопасности в Пензенской области

«В каждом случае нужно разбираться отдельно. Зачастую собственником принимается решение о заключении договоров аренды на свое усмотрение. То есть объект защиты был введен в эксплуатацию, сотрудники различных органов приняли участие, посмотрели, а потом собственник принимает решение заключить договор аренды на сдачу тех или иных помещений», — сказал он.

Представитель управления добавил, что в интересах всех сторон — собственников торговых центров, арендаторов и посетителей, чтобы деятельность детских игровых зон была организована в соответствии с требованиями.

«Если мы будем выявлять имеющиеся нарушения требований противопожарной безопасности, мы будем применять меры административного воздействия и выдавать предписания», — пояснил Вячеслав Тарасов.
Актуальное
Загрузка...
Читайте также
Мошенница обманула людей на 80 тыс. рублей при помощи жительницы Пензенской области Пензенский социально-педагогический колледж получит грант в 5 млн. рублей
В Пензе представители власти почтили память погибших при пожаре в Кемерово В МЧС назвали торговые центры Пензы, к которым трудно проехать спецтехнике
В отношении руководителя «Квадратного метра» возбуждено уголовное дело В Успенском соборе Пензы совершили панихиду по погибшим при пожаре в Кемерово
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама