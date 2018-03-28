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В Пензе вступило в силу наказание «Домашним деньгам» за давление на должника

08:08 | 28.03.2018 | Общество

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Пенза, 28 марта 2018. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения постановление, которым кредитная организация «Домашние деньги» оштрафована на 20 тыс. рублей за незаконное давление на должника.

В Пензе вступило в силу наказание «Домашним деньгам» за давление на должника

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Суд установил, что в мае 2017 года между жительницей Пензы и микрофинансовой организацией «Домашние деньги» был заключен договор потребительского займа на сумму 50 тыс. рублей, но женщина почти сразу стала нарушать график платежей, имела задолженность. В результате около двери подъезда и квартиры по месту ее жительства стали появляться листовки от кредитора с указанием фамилии, суммы долга, требованием о его возврате, а немного позднее в подъезде появилась надпись с указанием квартиры плательщика и требованием о возврате долга», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

Она отметила, что на телефон женщины поступали слишком частые звонки, в том числе ночные.

«Не согласившись с назначенным наказанием, представитель организации подал жалобу, которая вышестоящей инстанцией оставлена без удовлетворения. Постановление вступило в законную силу», — уточнила собеседница агентства.
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