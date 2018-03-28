В Пензе вступило в силу наказание «Домашним деньгам» за давление на должника Общество

Пенза, 28 марта 2018. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения постановление, которым кредитная организация «Домашние деньги» оштрафована на 20 тыс. рублей за незаконное давление на должника.

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«Суд установил, что в мае 2017 года между жительницей Пензы и микрофинансовой организацией «Домашние деньги» был заключен договор потребительского займа на сумму 50 тыс. рублей, но женщина почти сразу стала нарушать график платежей, имела задолженность. В результате около двери подъезда и квартиры по месту ее жительства стали появляться листовки от кредитора с указанием фамилии, суммы долга, требованием о его возврате, а немного позднее в подъезде появилась надпись с указанием квартиры плательщика и требованием о возврате долга», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

Она отметила, что на телефон женщины поступали слишком частые звонки, в том числе ночные.

«Не согласившись с назначенным наказанием, представитель организации подал жалобу, которая вышестоящей инстанцией оставлена без удовлетворения. Постановление вступило в законную силу», — уточнила собеседница агентства.