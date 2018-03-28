В Пензе сотрудники Минкульта отчитались о проверках гостиниц, но не сообщили о результатах Общество

Пенза, 28 марта 2018. PenzaNews. Сотрудники министерства культуры и туризма Пензенской области после поручения губернатора Ивана Белозерцева посетили гостиницы с целью проверки уровня их подготовки к приему туристов в рамках подготовки к мероприятиям чемпионата мира по футболу.

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Как сообщает пресс-служба областного правительства, проверяющие узнавали о возможности демонстрации специально снятых к мундиалю фильмов, наличии путеводителей, туристских карт и сувенирной продукции.

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При этом информация о результатах рейдов не уточняется.

Ожидается, что через неделю в Пензу поступят 5 тыс. специальных карт, которые разместят во всех номерах гостиниц. Проект будет реализован на условиях государственно-частного партнерства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в ходе оперативного совещания 26 марта губернатор Иван Белозерцев поручил заместителю председателя правительства Пензенской области Олегу Ягову и министру культуры и туризма региона Татьяне Курдовой проверить, показывают ли в гостиницах фильмы о регионе.