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В Пензе сотрудники Минкульта отчитались о проверках гостиниц, но не сообщили о результатах

08:28 | 28.03.2018 | Общество

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Пенза, 28 марта 2018. PenzaNews. Сотрудники министерства культуры и туризма Пензенской области после поручения губернатора Ивана Белозерцева посетили гостиницы с целью проверки уровня их подготовки к приему туристов в рамках подготовки к мероприятиям чемпионата мира по футболу.

В Пензе сотрудники Минкульта отчитались о проверках гостиниц, но не сообщили о результатах

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба областного правительства, проверяющие узнавали о возможности демонстрации специально снятых к мундиалю фильмов, наличии путеводителей, туристских карт и сувенирной продукции.

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При этом информация о результатах рейдов не уточняется.

Ожидается, что через неделю в Пензу поступят 5 тыс. специальных карт, которые разместят во всех номерах гостиниц. Проект будет реализован на условиях государственно-частного партнерства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в ходе оперативного совещания 26 марта губернатор Иван Белозерцев поручил заместителю председателя правительства Пензенской области Олегу Ягову и министру культуры и туризма региона Татьяне Курдовой проверить, показывают ли в гостиницах фильмы о регионе.
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