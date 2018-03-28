Жительница Заречного пыталась передать в колонию отцу спрятанные в торте предметы Общество

Пенза, 28 марта 2018. PenzaNews. Жительница Заречного 1996 года рождения попыталась передать запрещенные предметы своему отцу в пензенскую исправительную колонию №5, спрятав их в торте.

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«При досмотре передачи осужденному 1974 года рождения сотрудники отдела безопасности в торте обнаружили и изъяли четыре SIM-карты, зарядное устройство, три аккумуляторные батареи и три гарнитуры для мобильного телефона», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления ФСИН России по Пензенской области.

В ведомстве отметили, что молодая женщина была предупреждена об ответственности за передачу запрещенных предметов и сознательно пошла на это правонарушение.

«На посетительницу составлен административный протокол по ст. 19.12 КоАП РФ «Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания», по которой предусмотрен штраф в размере от 3 до 5 тыс. рублей», — пояснили в пресс-службе.