В Пензе вновь подсветят памятники и здания синим цветом в поддержку людей с аутизмом Общество

Пенза, 28 марта 2018. PenzaNews. Некоторые здания и памятники будут необычно подсвечены в рамках акции «Пенза, зажги синим!», которая состоится во Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма в понедельник, 2 апреля.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Помимо этого, в школах пройдут «уроки добра», на которых ученикам покажут видеофильмы.

Планируется организовать родительские собрания с проведением тематических бесед, в которых примут участие матери и отцы детей с расстройствами аутистического спектра.

С 18.00 25 волонтеров будут раздавать листовки с краткой и доступной информацией об аутизме.

Кроме того, присоединиться к акции можно, сделав фотографию на фоне подсвеченного синим здания или в синей одежде и разместив ее в соцсетях с хэштегом #ПензаЗажгиСиним, сообщает пресс-служба регионального Минобразования.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», впервые в Пензе акция прошла 2 апреля 2017 года. Тогда областное правительство и администрация города поддержали инициативу региональной общественной организации содействия психологической и социальной адаптации детей с задержкой психоречевого развития и расстройствами аутистического спектра «Сила настоящего».

Сразу несколько достопримечательностей Пензы были подсвечены синим цветом, который символизирует аутизм — драматический театр имени А.В. Луначарского, памятник «Первопоселенец», монумент «Добрый ангел мира», часы«Кукушка», областная филармония, киноконцертный зал «Пенза», городская администрация и торговый центр «Пассаж».