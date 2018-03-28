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На улицах Пензы предложено разместить светящиеся навигационные панели

10:47 | 28.03.2018 | Общество

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Пенза, 28 марта 2018. PenzaNews. Директор МУП « Рекламное агентство «Аншлаг» Алексей Никулин представил проект по развитию навигационной сети Пензы главе администрации города Виктору Кувайцеву в среду, 28 марта.

На улицах Пензы предложено разместить светящиеся навигационные панели

Фото: Penza-gorod.ru

«Мы предлагаем создать так называемые «лайтбоксы» — светодиодные панели, которые будут содержать информацию об уличной системе города: названиях проспектов, объектов городской инфраструктуры и путях следования к ним», — сказал Алексей Никулин.

Глава МУПа выразил мнение, что это позволит усовершенствовать систему городского ориентирования и будет способствовать повышению туристической привлекательности Пензы.

Рассмотрев проект, Виктор Кувайцев поручил своему заместителю Магомеду Агамагомедову проконтролировать, чтобы сотрудники управления архитектуры и градостроительства мэрии детально изучили предложение, и призвал узнать мнение жителей.

«Важно, чтобы проект соответствовал концепции архитектурного облика Пензы. Для этого необходимо вынести инициативу рекламного агентства на обсуждение общественности», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.
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