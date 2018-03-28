В Пензе сотрудники прокуратуры и МЧС проверили ТРЦ «Высшая лига» Общество

Пенза, 28 марта 2018. PenzaNews. Сотрудники прокуратуры и МЧС провели совместную проверку соблюдения требований пожарной безопасности в торгово-развлекательном центре «Высшая лига» в Пензе в среду, 28 марта.

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Прибыв на место, часть проверяющих занялась изучением документации, а остальные вместе с ответственными сотрудниками организации осмотрели все здание, начиная с шестого этажа, где расположен каток, и постепенно спускаясь ниже.

Их интересовало, открыты ли эвакуационные выходы, в каком состоянии они находятся, а также какие отделочные материалы использованы.

При этом сотрудники МЧС и прокуратуры осмотрели запасные выходы на каждом этаже — пожарные лестницы расположены со всех четырех сторон здания. Все они оказались открыты.

Также члены межведомственной комиссии уделили внимание схемам, указателям, системе автоматического пожаротушения и инженерным коммуникациям.

На пятом этаже проверяющие, помимо прочего, осмотрели помещения тренажерного зала «Uni-Gym» и кинобудки, а затем перешли в один из пяти свободных кинозалов.

Из него, как и из остальных, предусмотрено три выхода — два на четвертый этаж, а один — на пятый. Самый большой из залов кинотеатра «Высшая лига» рассчитан на 160 человек, а общая вместимость составляет 600 мест.

В отделке стен кинозалов использован специальный негорючий материал — минеральная вата.

Как сообщил инженер кинотеатра «Высшая лига» Александр Кудашев, на эвакуацию зрителей в случае опасности потребуется 2–3 минуты.

На четвертом этаже в зоне игровых автоматов внимание проверяющих привлекла детская площадка, закрытая по периметру. Ответственный за пожарную безопасность ТРЦ Алексей Месхидзе пояснил, что эта зона не функционирует с тех пор, как были введены требования к размещению игровых площадок не выше второго этажа — она пока не до конца разобрана.

На остальных уровнях были проведены аналогичные действия, после чего инспекция прошла на первый этаж, где осмотрела супермаркет «Два гуся» и детскую игровую площадку «Джунгли», а затем — подземный паркинг.

Прокурор Ленинского района Пензы Тагир Мустафин пояснил, что завершился лишь начальный этап проверки торгово-развлекательного центра — полученным данным предстоит дать надлежащую оценку.

Кроме того, он добавил, что утром 29 марта — до открытия «Высшей лиги» — запланировано тестовое включение пожарной сигнализации.

«Будем смотреть еще с учетом документов. Вот эту фактуру, которая есть, мы переложим на эти документы и будем давать соответствующую правовую оценку», — сказал прокурор.

По словам Тагира Мустафина, если будут выявлены ненадлежащие действия должностных лиц, их ждет административная или дисциплинарная ответственность.

Он уточнил также, что проверки всех торговых центров, расположенных в Ленинском районе Пензы, намечено завершить до 9 апреля.

Внеплановые проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности организованы во всех торговых комплексах с развлекательными центрами по требованию Генпрокуратуры России в связи с трагедией в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», где при пожаре погибли 64 человека.

По имеющимся данным, в Пензе сотрудники МЧС и прокуратуры уже посетили несколько крупных торговых центров, в числе которых «ЦУМ», «Коллаж» и «СаниМарт». Они запросили соответствующую документацию и проверили соблюдение требований.

Всего в Пензенской области в ближайшие три месяца предстоит проверить более 2,8 тыс. объектов с массовым пребыванием людей.