В Пензе у предпринимательницы арестовали за долги ковры на полмиллиона рублей Общество

Пенза, 29 марта 2018. PenzaNews. 31 ковер на общую сумму более 500 тыс. рублей арестован за долги у предпринимательницы, торговавшей на центральном рынке в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила официальный представитель управления ФССП России по региону Яна Загребельная.

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Она пояснила, что женщина заняла деньги, но не вернула, поэтому кредитору пришлось обратиться в суд.

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«Взыскивать долг пришлось уже приставам, которым поступил исполнительный документ, предписывающий наложить арест на имущество, принадлежащее женщине, и на денежные средства, находящиеся на ее банковских счетах, в пределах суммы исковых требований», — уточнила собеседница агентства.

Яна Загребельная добавила, что выезд приставов на рынок позволил исполнить решение суда в полном объеме.