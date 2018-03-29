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В Пензе у предпринимательницы арестовали за долги ковры на полмиллиона рублей

17:49 | 29.03.2018 | Общество

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Пенза, 29 марта 2018. PenzaNews. 31 ковер на общую сумму более 500 тыс. рублей арестован за долги у предпринимательницы, торговавшей на центральном рынке в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила официальный представитель управления ФССП России по региону Яна Загребельная.

В Пензе у предпринимательницы арестовали за долги ковры на полмиллиона рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она пояснила, что женщина заняла деньги, но не вернула, поэтому кредитору пришлось обратиться в суд.

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«Взыскивать долг пришлось уже приставам, которым поступил исполнительный документ, предписывающий наложить арест на имущество, принадлежащее женщине, и на денежные средства, находящиеся на ее банковских счетах, в пределах суммы исковых требований», — уточнила собеседница агентства.

Яна Загребельная добавила, что выезд приставов на рынок позволил исполнить решение суда в полном объеме.
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