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Готовится соглашение о сотрудничестве между Минфином РФ и пензенским правительством

08:09 | 30.03.2018 | Общество

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Пенза, 30 марта 2018. PenzaNews. Соглашение о сотрудничестве между министерством финансов России и правительством Пензенской области планируется заключить в рамках реализации стратегии повышения финансовой грамотности в РФ на 2017–2023 годы.

Готовится соглашение о сотрудничестве между Минфином РФ и пензенским правительством

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В данный момент документ находится на согласовании в Минфине РФ. Он, в частности, предусматривает формирование региональной программы, направленной на повышение финансовой грамотности населения и защиту прав потребителей финансовых услуг.

В ходе круглого стола, который состоялся в минувший четверг, 29 марта, в Законодательном собрании Пензенской области, председатель областного правительства Николай Симонов подчеркнул актуальность проблемы.

«Нам предстоит много долговременной систематической и скоординированной работы для того, чтобы повысить финансовую грамотность наших граждан», — цитирует Николая Симонова пресс-служба правительства Пензенской области.
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