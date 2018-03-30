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Нарушение прав инвалидов является системной проблемой в Пензенской области — Елена Рогова

12:06 | 30.03.2018 | Общество

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Пенза, 30 марта 2018. PenzaNews. Уполномоченный по правам человека в Пензенской области Елена Рогова назвала нарушение прав инвалидов системной проблемой на территории региона.

Нарушение прав инвалидов является системной проблемой в Пензенской области — Елена Рогова

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«[...] Системная проблема — это нарушение прав инвалидов как в сфере обеспечения техническими средствами реабилитации, льготными лекарствами и санаторно-курортным лечением, так и в целом организация доступной среды», — сказала она, выступая с отчетом о деятельности за 2017 год в ходе 7-й очередной сессии Законодательного собрания Пензенской области в пятницу, 30 марта.

Елена Рогова отметила, что из-за недостаточного федерального финансирования пензенским инвалидам приходится ждать путевок в санатории более 3 лет, при этом затягивание сроков реабилитации может привести к ухудшению состояния их здоровья.

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«Инвалиды также обращаются по поводу несвоевременного и неполного лекарственного обеспечения. Приведу пример. Обратился инвалид, который по жизненным показаниям нуждался в регулярном приеме дорогостоящего лекарственного препарата — один раз в две недели, однако не обеспечивался им в течение полугода», — пояснила обмудсмен.

Она добавила, что по данному обращению прокуратура провела проверку, в ходе которой были выявлены нарушения, касающиеся планирования закупок лекарственных препаратов.

По словам Елены Роговой, эти факты были отражены в обобщенном представлении прокуратуры в адрес председателя правительства Пензенской области Николая Симонова.

«В результате принятых мер право было восстановлено, заявитель обеспечен лекарственным препаратом», — сказала она.
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