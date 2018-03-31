Олег Ягов вручил жилищные сертификаты пензенским ветеранам Общество

Пенза, 31 марта 2018. PenzaNews. Заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов вручил жилищные сертификаты нескольким ветеранам Великой Отечественной войны в минувшую пятницу, 30 марта.

Фото: Trud.pnzreg.ru

«Социальную выплату можно направить на приобретение жилья у застройщика. Можно выбрать [квартиру] на вторичном рынке жилья или приобрести часть жилого помещения», — напомнил он.

Как сообщает пресс-служба регионального Минтруда, в Пензенской области 51 ветеран и члены семей погибших или умерших ветеранов Великой Отечественной войны получили право на единовременную выплату на улучшение жилищных условий. В 2018 году на эти цели из федерального бюджета выделено 61 млн. 278 тыс. рублей.

В настоящее время размер выплаты составляет 1 млн. 192 тыс. рублей.

В Пензенской области такие жилищные сертификаты выдаются с 2010 года. За это время размер выплаты увеличился на 247 тыс. рублей.

Всего с начала действия программы жилищные условия улучшили 9 тыс. 149 человек.