Понтонный мост, соединяющий Пески и район Пензы-III, разведут на следующей неделе Общество

Пенза, 31 марта 2018. PenzaNews. Понтонный мост, соединяющий остров Пески и район станции Пенза-III, планируется развести на следующей неделе, когда ФГБУ «Сурский гидроузел» увеличит сброс воды. Об этом сообщил мэр Пензы Виктор Кувайцев.

Фото: Penza-gorod.ru

«Эта мера необходима для того, чтобы обеспечить беспрепятственный пропуск талых вод и безопасность наших граждан. После завершения паводкового периода сооружение будет восстановлено для эксплуатации», — сказал он в ходе выезда на остров Пески в субботу, 31 марта.

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Глава администрации Пензы отметил, что дома в зоне возможного подтопления, где живут многодетные семьи, беременные женщины, инвалиды и другие незащищенные категории граждан, взяты под особый контроль.

По его словам, определены возможные места размещения людей в случае затопления их жилищ — с этой целью планируется задействовать, в частности, санаторий имени В.В. Володарского.

«Мы делаем все возможное, чтобы вода прошла, не причинив вреда нашим жителям», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.