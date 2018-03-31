Из Пензы в Никольск отправлены вещи для погорельцев Общество

Пенза, 31 марта 2018. PenzaNews. Собранные на базе учреждений социального обслуживания населения Пензы вещи для погорельцев отправлены в Никольск.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии Пензы, это женская, мужская и детская одежда и обувь, постельные принадлежности, посуда и средства личной гигиены.

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В администрации и социальном управлении города выразили благодарность неравнодушным жителям, откликнувшимся на призыв о помощи.

Ранее помощь для погорельцев из Никольска также отправил пензенский пожарно-спасательный центр.

Пожар в деревянном многоквартирном доме №16 на улице Стахановской в Никольске Пензенской области произошел 21 марта.

Жертв удалось избежать, однако 27 человек остались без жилья.