В пензенском зоопарке показали верблюжонка, родившегося месяц назад Общество

Пенза, 2 апреля 2018. PenzaNews. Фотографии верблюжонка по имени Тамерлан, появившегося на свет в пензенском зоопарке месяц назад, опубликованы на сайте зверинца.

Фото: Zoo-penza.ru

Детеныш родился у самца по кличке Аксарай и самки Кабирии. Молодое животное в высоту уже почти достигло роста взрослого человека.

«Пока Тамерлан вместе с мамой содержится в помещении, но как только немного потеплеет, они будут переведены в уличный вольер, где их смогут увидеть гости зоопарка. Состояние верблюжонка опасения не вызывает — Кабирия опытная мама, подарившая городу уже несколько здоровых и крепких детенышей. Молока у нее тоже достаточно, и подкармливать Тамерлана нет необходимости», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте зоопарка Пензы.