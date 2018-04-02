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В Пензенской области стартовал весенний призыв

16:40 | 02.04.2018 | Общество

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Пенза, 2 апреля 2018. PenzaNews. Председатель правительства Пензенской области Николай Симонов, который исполняет обязанности главы региона в период отпуска губернатора Ивана Белозерцева, подписал постановление о проведении в апреле–июне 2018 года призыва граждан на военную службу и мерах по его обеспечению.

В Пензенской области стартовал весенний призыв

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно документу, Минздраву Пензенской области поручено возложить персональную ответственность на главных врачей медицинских организаций за качественное, полное и своевременное проведение обследования граждан, подлежащих призыву.

Организация на базе сборного пункта военного комиссариата концертов с участием творческих коллективов возложена на министерство культуры и туризма региона, а обязанность по информированию населения о ходе призыва и оказанию содействия комиссариату в проведении единых дней оповещения — на департамент информполитики и СМИ Пензенской области.

Минтруду Пензенской области совместно с военным комиссариатом поручено организовать учет граждан, проходивших военную службу по призыву и уволившихся в запас, и максимально использовать возможности по трудоустройству таких граждан в соответствии с полученной воинской учетной специальностью и уровнем образования.

Управлению МВД России по Пензенской области рекомендовано обеспечить общественный порядок в период проведения призыва и организовать розыск граждан, не исполняющих воинскую обязанность, связанную с призывом.

Постановлением также утверждены основной и резервный составы призывной комиссии региона, муниципальных районов и городских округов.
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