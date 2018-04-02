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В Заречном предложили разрешить ЗАТО выделять земельные участки многодетным семьям

18:05 | 02.04.2018 | Общество

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Заречный, 2 апреля 2018. PenzaNews. Представители «Школы многодетных мам Росатома», которая была открыта в Заречном Пензенской области ровно месяц назад, предложили внести изменения в Земельный кодекс РФ, предусматривающие возможность предоставления в собственность многодетным семьям земельных участков на территории закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО).

В Заречном предложили разрешить ЗАТО выделять земельные участки многодетным семьям

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

О необходимости рассмотрения такой законодательной инициативы на государственном уровне говорится в резолюции, подготовленной активистами.

Как сообщает управление общественных связей Заречного, в ней также прописаны планы по созданию некоммерческой организации «Многодетные семьи городов Росатома».

Кроме того, в резолюции говорится о необходимости создания бизнес-инкубатора «Семейный», деятельность которого будет направлена на решение проблем с трудоустройством и занятостью инициативных многодетных родителей, а также семей с детьми, попавших в трудную жизненную ситуацию. В случае успешности этого проекта в Заречном опыт планируется распространить и на другие ЗАТО Росатома.
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