В мэрии Пензы сообщили о последствиях упрощения процедуры оформления земли в собственность Общество

Пенза, 3 апреля 2018. PenzaNews. Специалисты управления муниципального имущества (УМИ) администрации Пензы выявили случаи недобросовестного использования возможности выкупа в собственность арендованных земельных участков для индивидуального жилищного строительства.

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Как сообщает пресс-служба мэрии, по результатам торгов в 2017 году было заключено 67 договоров аренды земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства. Менее чем через год 18 из них были расторгнуты в связи с выкупом участков в собственность.

При этом за право аренды в бюджет города поступило около 4,4 млн. рублей, в отношении этих участков были заключены договора купли-продажи на сумму 439 тыс. рублей.

Вместе с тем в связи с досрочным расторжением договоров аренды и выкупом земли в собственность пришлось вернуть около 1,5 млн. рублей арендной платы, оплаченной на аукционе авансом за год.

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При выяснении ситуации специалисты УМИ установили, что в ряде случаев произошло следующее: гражданин получил земельный участок на льготных условиях, оплатил аренду за год, возвел временное строение, договорился с кадастровым инженером о его регистрации и обратился за выкупом участка в собственность. При этом внесенная сумма из бюджета города ему была возвращена, а человек выставил участок на продажу по рыночной цене.

В связи с этим в районные суды Пензы за год было подано восемь исков с требованием о признании права собственности на жилые и нежилые здания отсутствующим. При выезде на место специалисты УМИ фиксировали, что капитальные строения на соответствующих земельных участках отсутствовали.

По данным фактам администрация города направила 15 материалов в прокуратуру. Лишь по двум были возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении кадастровых инженеров — такие решения приняты в Октябрьском районе. Еще по одному материалу прокуратурой Железнодорожного района в настоящее время проводятся необходимые мероприятия.

По всем остальным в возбуждении дел было отказано.