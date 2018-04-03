Путин продлил полномочия Канцеровой на 5 лет
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Пенза, 3 апреля 2018. PenzaNews. Полномочия прокурора Пензенской области Натальи Канцеровой продлены сроком на 5 лет. Соответствующее распоряжение президент России Владимир Путин подписал во вторник, 3 апреля.
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Согласно тексту документа, на такой же срок продлены полномочия прокуроров Башкортостана и Ульяновской области — Андрея Назарова и Сергея Хуртина.
Начальнику управления ФСИН России по Саратовской области Геннадию Казакову срок службы продлен сверх установленного предельного возраста на один год.
Кроме того, принято решение заключить контракты о прохождении службы сверх установленного предельного возраста сроком на один год с заместителем начальника договорно-правового департамента МВД России Сергеем Гладкиным, главой УМВД по Волгоградской области Александром Кравченко, с замначальника главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ Владимиром Макаровым и начальником управления Росгвардии по Нижегородской области Алексеем Новиковым.