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Путин продлил полномочия Канцеровой на 5 лет

16:33 | 03.04.2018 | Общество

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Пенза, 3 апреля 2018. PenzaNews. Полномочия прокурора Пензенской области Натальи Канцеровой продлены сроком на 5 лет. Соответствующее распоряжение президент России Владимир Путин подписал во вторник, 3 апреля.

Путин продлил полномочия Канцеровой на 5 лет

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно тексту документа, на такой же срок продлены полномочия прокуроров Башкортостана и Ульяновской области — Андрея Назарова и Сергея Хуртина.

Начальнику управления ФСИН России по Саратовской области Геннадию Казакову срок службы продлен сверх установленного предельного возраста на один год.

Кроме того, принято решение заключить контракты о прохождении службы сверх установленного предельного возраста сроком на один год с заместителем начальника договорно-правового департамента МВД России Сергеем Гладкиным, главой УМВД по Волгоградской области Александром Кравченко, с замначальника главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ Владимиром Макаровым и начальником управления Росгвардии по Нижегородской области Алексеем Новиковым.
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