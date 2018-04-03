Режим повышенной готовности введен в Пензенской области в связи с началом паводка Общество

Пенза, 3 апреля 2018. PenzaNews. Режим повышенной готовности введен для органов управления и сил пензенской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ПТП РСЧС) со вторника, 3 апреля. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства региона Николай Симонов, который исполняет обязанности губернатора в период отпуска Ивана Белозерцева.

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Основанием для этого стали прогнозируемые в первой декаде апреля неблагоприятные метеорологические явления, обусловленные резким повышением температуры воздуха и осадками в виде дождя, что может привести к затоплению территорий населенных пунктов, разрушению объектов инфраструктуры, гидротехнических сооружений, а также ухудшению качества питьевой воды.

Координация мероприятий, проводимых органами управления и силами ПТП РСЧС и ее звеньев, возложена на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Пензенской области.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления ЖКХ и гражданской защиты населения, для ряда ответственных должностных лиц установлен круглосуточный режим работы.

Проводится дополнительное оповещение населения, проживающего в местах, подверженных подтоплению. Осуществляется проверка технического состояния водосбросного оборудования ГТС и водоотводных сооружений на территории населенных пунктов.

На реках и водоемах выставлены посты наблюдения за уровнем подъема воды.

Режим повышенной готовности будет действовать до особого распоряжения.