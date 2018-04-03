EN
21:44:40 Вторник, 3 апреля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Глава департамента СМИ оценил готовность Сосновоборского района к половодью

18:58 | 03.04.2018 | Общество

Печать

Сосновоборск, 3 апреля 2018. PenzaNews. Начальник департамента информационной политики и СМИ Пензенской области Олег Синенков оценил ход подготовки к весеннему половодью в Сосновоборском районе в рамках рабочей поездки во вторник, 3 апреля.

Глава департамента СМИ оценил готовность Сосновоборского района к половодью

Фото: Smi.pnzreg.ru

Как куратор муниципального образования он, в частности, проверил качество очистки дорог и тротуаров от снега и наледи, а также то, насколько эффективно организована уборка улиц населенных пунктов.

Читайте также

Пензенский губернатор раскритиковал работу чиновников в качестве кураторов районов

Особое внимание областной чиновник, который в силу занимаемой должности далек от сферы ЖКХ, обратил на противопаводковые мероприятия.

«К предстоящему половодью район готов. Состояние плотины и уровень воды не вызывают опасений», — прокомментировал Олег Синенков увиденное.

Как сообщается на сайте департамента информационной политики и СМИ региона, в ходе визита в Сосновоборский район руководитель ведомства также посетил редакцию газеты «Трудовой путь», школу, детский сад и спортивный комплекс.
Актуальное
Загрузка...
Читайте также
В Пензенской области мужчина пойдет под суд из-за роликов и фотографий в соцсети Более 91% пензенских школьников справились с проверочными работами по истории
Уроженец Армении обвиняется в организации азартных игр в Пензе На борьбу с подтоплениями в Пензе мобилизованы все ресурсы — мэр
В Пензе несовершеннолетняя девушка подозревается в краже денег у родственницы 97% находящихся на стационарном соцобслуживании пензенцев довольны качеством услуг
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама