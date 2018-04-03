Глава департамента СМИ оценил готовность Сосновоборского района к половодью Общество

Сосновоборск, 3 апреля 2018. PenzaNews. Начальник департамента информационной политики и СМИ Пензенской области Олег Синенков оценил ход подготовки к весеннему половодью в Сосновоборском районе в рамках рабочей поездки во вторник, 3 апреля.

Фото: Smi.pnzreg.ru

Как куратор муниципального образования он, в частности, проверил качество очистки дорог и тротуаров от снега и наледи, а также то, насколько эффективно организована уборка улиц населенных пунктов.

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Особое внимание областной чиновник, который в силу занимаемой должности далек от сферы ЖКХ, обратил на противопаводковые мероприятия.

«К предстоящему половодью район готов. Состояние плотины и уровень воды не вызывают опасений», — прокомментировал Олег Синенков увиденное.

Как сообщается на сайте департамента информационной политики и СМИ региона, в ходе визита в Сосновоборский район руководитель ведомства также посетил редакцию газеты «Трудовой путь», школу, детский сад и спортивный комплекс.