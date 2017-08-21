11:57:58 Понедельник, 21 августа
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Пензенский губернатор раскритиковал работу чиновников в качестве кураторов районов

09:44 | 21.08.2017 | ЖКХ

Печать

Пенза, 21 августа 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев подверг резкой критике работу региональных чиновников в качестве кураторов районов Пензенской области, не назвав при этом конкретных фамилий.

Пензенский губернатор раскритиковал работу чиновников в качестве кураторов районов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Выезжают кураторы так называемые в районы, ничего не видят», — сказал он в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 21 августа.

Глава региона добавил, что лично убедился в этом во время посещения некоторых районов области.

Особенно явно, по словам Ивана Белозерцева, отсутствие должного контроля прослеживается в сфере благоустройства.

«Начинают косить [траву] перед моим приездом. Благоустройством должны заниматься постоянно», — отметил губернатор.

Он также обратил внимание на то, что траву убирают только возле жилых домов, а территория вблизи пустующих зарастает.

«Позор главе [администрации] района и кураторам», — сказал Иван Белозерцев.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», губернатор Пензенской области Иван Белозерцев намерен лично изучить положение дел в каждом районе до 1 октября.

На прошлой неделе он совершил несколько рабочих поездок.

16 августа глава региона посетил город Сурск Городищенского района, где оценил качество домов, построенных по программе расселения ветхого и аварийного жилья. 17 августа Иван Белозерцев провел прием граждан в Кузнецке, а на следующий день осмотрел стройплощадку будущего завода по выращиванию грибов под Сердобском.
Актуальное
Читайте также
В Пензенской области за месяц подготовят документацию по проекту «БКД» на 2018 год Из дома под Пензой изъято более 200 спичечных коробков с марихуаной
Пензенские чиновники и бизнесмены посетят родные школы 1 сентября В интернете объявлен сбор голосов в поддержку открытия светомузыкального фонтана в Пензе
В пензенском драмтеатре утверждены актеры на роли в «Бесприданнице» Под Пензой раскрыта кража 300 кг металлолома
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама