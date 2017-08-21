Пензенский губернатор раскритиковал работу чиновников в качестве кураторов районов ЖКХ

Пенза, 21 августа 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев подверг резкой критике работу региональных чиновников в качестве кураторов районов Пензенской области, не назвав при этом конкретных фамилий.

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«Выезжают кураторы так называемые в районы, ничего не видят», — сказал он в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 21 августа.

Глава региона добавил, что лично убедился в этом во время посещения некоторых районов области.

Особенно явно, по словам Ивана Белозерцева, отсутствие должного контроля прослеживается в сфере благоустройства.

«Начинают косить [траву] перед моим приездом. Благоустройством должны заниматься постоянно», — отметил губернатор.

Он также обратил внимание на то, что траву убирают только возле жилых домов, а территория вблизи пустующих зарастает.

«Позор главе [администрации] района и кураторам», — сказал Иван Белозерцев.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», губернатор Пензенской области Иван Белозерцев намерен лично изучить положение дел в каждом районе до 1 октября.

На прошлой неделе он совершил несколько рабочих поездок.

16 августа глава региона посетил город Сурск Городищенского района, где оценил качество домов, построенных по программе расселения ветхого и аварийного жилья. 17 августа Иван Белозерцев провел прием граждан в Кузнецке, а на следующий день осмотрел стройплощадку будущего завода по выращиванию грибов под Сердобском.