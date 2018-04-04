На улице Ладожской вблизи железной дороги началось строительство неизвестного объекта Общество

Пенза, 4 апреля 2018. PenzaNews. Строительство неизвестного объекта началось вблизи железной дороги на улице Ладожской в Пензе.

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Утром в среду, 4 апреля, за забором, который был возведен в короткие строки, находились три грузовых автомобиля, два из которых бетоносмесители, а также несколько человек.

По словам местных жителей, несколькими днями ранее на площадке работала другая техника, которая занималась подготовкой котлована для заливки бетонного основания.

Корреспондент ИА «PenzaNews», обойдя место строительства с нескольких сторон, не обнаружил какой-либо таблички с информацией о том, кто и что здесь строит, а также в какие сроки планируется завершить объект.

В настоящее время по данному факту направлен редакционный запрос в мэрию Пензы.

Аналогичная ситуация недалеко от места этого строительства — на улице Большой Арбековской — наблюдалась в конце 2016 года. Там были возведены металлические конструкции на бетонном основании, а информация об объекте также отсутствовала.

Пенза, улица Большая Арбековская, 30 октября 2016 года

Тогда, как сообщил мэр Пензы Виктор Кувайцев в интервью ИА «PenzaNews», собственнику земельного участка была направлена претензия. В начале 2018 года на этом месте появился современный магазин «Пятерочка».