На улице Ладожской вблизи железной дороги началось строительство неизвестного объекта
Печать
Пенза, 4 апреля 2018. PenzaNews. Строительство неизвестного объекта началось вблизи железной дороги на улице Ладожской в Пензе.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Утром в среду, 4 апреля, за забором, который был возведен в короткие строки, находились три грузовых автомобиля, два из которых бетоносмесители, а также несколько человек.
По словам местных жителей, несколькими днями ранее на площадке работала другая техника, которая занималась подготовкой котлована для заливки бетонного основания.
Корреспондент ИА «PenzaNews», обойдя место строительства с нескольких сторон, не обнаружил какой-либо таблички с информацией о том, кто и что здесь строит, а также в какие сроки планируется завершить объект.
В настоящее время по данному факту направлен редакционный запрос в мэрию Пензы.
Аналогичная ситуация недалеко от места этого строительства — на улице Большой Арбековской — наблюдалась в конце 2016 года. Там были возведены металлические конструкции на бетонном основании, а информация об объекте также отсутствовала.
Пенза, улица Большая Арбековская, 30 октября 2016 года
Тогда, как сообщил мэр Пензы Виктор Кувайцев в интервью ИА «PenzaNews», собственнику земельного участка была направлена претензия. В начале 2018 года на этом месте появился современный магазин «Пятерочка».