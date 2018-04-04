Почти 1 тыс. детей одновременно выступят у монумента на проспекте Победы в Пензе 9 мая Общество

Пенза, 4 апреля 2018. PenzaNews. Почти 1 тыс. детей и подростков планируется одновременно задействовать в творческом номере, который будет показан у монумента воинской и трудовой славы пензенцев на проспекте Победы 9 мая после окончания шествия «Бессмертного полка». Об этом сообщила начальник управления культуры Пензы Вера Фейгина.

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«В 12.00 у монумента начнется композиция, которая будет состоять — мы сейчас посчитали расстановку — [из] 935 юных пензенцев. […] Хор собирает триколор, а остальные делают композицию с красной гвоздикой», — пояснила она в ходе заседания оргкомитета «Победа», состоявшегося в правительстве области в среду, 4 апреля.

Вера Фейгина добавила, что затем пройдет парад курсантов Пензенского филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева.