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В Пензе презентовали бесплатную туристскую карту для гостей города

19:17 | 05.04.2018 | Общество

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Пенза, 5 апреля 2018. PenzaNews. Презентация бесплатной туристской карты, предназначенной для размещения в номерах пензенских гостиниц, состоялась в министерстве культуры и туризма региона.

В Пензе презентовали бесплатную туристскую карту для гостей города

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как отметила глава ведомства Татьяна Курдова, карта впервые создана в рамках государственно-частного партнерства при участии Минкультуры Пензенской области, регионального туристско-информационного центра и издательства «Дважды два».

«Хотелось бы, чтобы как можно больше было какого-то раздаточного материала. Те путеводители, которые [...] на ресепшенах лежат, их, в общем-то, маловато. Хотелось бы, чтобы в каждом номере было что-то, что может турист не просто посмотреть, но и взять с собой на память о Пензенской области», — сказала она в ходе встречи с журналистами в четверг, 5 апреля.

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Министр добавила, что некоторые гостиницы уже получили экземпляры, остальным туристские карты будут переданы в ближайшее время.

Информационное издание представляет собой лист формата A2, сложенный втрое. На одной стороне напечатана небольшая карта Пензы с указанием достопримечательностей номерами и легендой на русском языке, а на другой — более крупная, где представлена центральная часть города. Также размещено чуть более 20 фотографий Пензы.

По периметру листа значительная часть пространства отведена рекламе туристических агентств, мест размещения, баров, ресторанов и развлекательных заведений.
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