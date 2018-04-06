Один из пяти центров знаний по целевым капиталам будет создан в Пензе Общество

Пенза, 6 апреля 2018. PenzaNews. Благотворительный фонд Владимира Потанина поддержит создание пяти центров знаний по целевым капиталам, один из которых будет находиться в Пензе.

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Победителями конкурса в рамках программы «Эффективная филантропия» стали пензенский общественный благотворительный фонд «Гражданский Союз», ассоциация «Юристы за гражданское общество», омский областной музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля, Национальный исследовательский томский государственный университет и Пермский государственный национальный исследовательский университет.

Они получат гранты в размере до 5 млн. рублей на создание центров знаний по целевым капиталам. При этом период реализации средств поддержки будет ограничен тремя годами.

Всего интерес к конкурсу проявили более 250 организаций.

По итогам экспертизы к участию было допущено 33 заявки из 21 города. Среди них — университеты, музеи, благотворительные фонды, правозащитные организации и НКО, работающие в разных сферах деятельности.

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Как отметила генеральный директор благотворительного фонда Владимира Потанина Оксана Орачева, такое значительное количество заявок — безусловный успех для конкурса, который проводится впервые.

«Мы рады, что наш пилотный проект вызвал живой интерес у специалистов, работающих с эндаументами. Это подтверждает, что сообщество стало достаточно зрелым, чтобы сформировать запрос на широкую экспертизу и практическую информацию о технологиях работы с целевыми капиталами. Тем более, что тенденция к созданию ресурсных центров и инфраструктурным мерам наблюдается сейчас во всех областях знаний», — сказала она.

Оксана Орачева добавила, что центры помогут создавать новые эндаументы и развивать уже существующие, а также формировать горизонтальные и межсекторные связи.