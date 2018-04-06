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Алексей Дьяконов стал прокурором Городищенского района

12:02 | 06.04.2018 | Общество

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Пенза, 6 апреля 2018. PenzaNews. Старший советник юстиции Алексей Дьяконов назначен прокурором Городищенского района Пензенской области.

Прокуратура Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, соответствующий приказ глава Генпрокуратуры РФ Юрий Чайка подписал 3 апреля.

Дьяконов Алексей Валерьевич родился в рабочем поселке Земетчино Пензенской области в 1980 году.

Окончил Московскую академию экономики и права по специальности «Юриспруденция».

С 2001 по 2002 годы проходил службу в Вооруженных силах РФ.

Работает в органах прокуратуры с ноября 2002 года. Состоял в должностях помощника прокурора, заместителя прокурора Земетчинского района.

С ноября 2014 года являлся прокурором Наровчатского района.

За примерное исполнение служебных обязанностей поощрялся генеральным прокурором РФ и прокурором Пензенской области.

Женат. Воспитывает двоих несовершеннолетних сыновей.
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