Алексей Дьяконов стал прокурором Городищенского района Общество Пенза, 6 апреля 2018. PenzaNews. Старший советник юстиции Алексей Дьяконов назначен прокурором Городищенского района Пензенской области. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, соответствующий приказ глава Генпрокуратуры РФ Юрий Чайка подписал 3 апреля. Дьяконов Алексей Валерьевич родился в рабочем поселке Земетчино Пензенской области в 1980 году. Окончил Московскую академию экономики и права по специальности «Юриспруденция». С 2001 по 2002 годы проходил службу в Вооруженных силах РФ. Работает в органах прокуратуры с ноября 2002 года. Состоял в должностях помощника прокурора, заместителя прокурора Земетчинского района. С ноября 2014 года являлся прокурором Наровчатского района. За примерное исполнение служебных обязанностей поощрялся генеральным прокурором РФ и прокурором Пензенской области. Женат. Воспитывает двоих несовершеннолетних сыновей. Нашли ошибку в тексте?

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