Алексей Дьяконов стал прокурором Городищенского района
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Пенза, 6 апреля 2018. PenzaNews. Старший советник юстиции Алексей Дьяконов назначен прокурором Городищенского района Пензенской области.
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Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, соответствующий приказ глава Генпрокуратуры РФ Юрий Чайка подписал 3 апреля.
Дьяконов Алексей Валерьевич родился в рабочем поселке Земетчино Пензенской области в 1980 году.
Окончил Московскую академию экономики и права по специальности «Юриспруденция».
С 2001 по 2002 годы проходил службу в Вооруженных силах РФ.
Работает в органах прокуратуры с ноября 2002 года. Состоял в должностях помощника прокурора, заместителя прокурора Земетчинского района.
С ноября 2014 года являлся прокурором Наровчатского района.
За примерное исполнение служебных обязанностей поощрялся генеральным прокурором РФ и прокурором Пензенской области.
Женат. Воспитывает двоих несовершеннолетних сыновей.