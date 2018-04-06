Путин освободил Трошина от должности главы пензенского управления СКР Общество

Пенза, 6 апреля 2018. PenzaNews. Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности главы следственного управления СКР по Пензенской области генерал-лейтенанта юстиции Олега Трошина в пятницу, 6 апреля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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На сайте областного ведомства размещен комментарий Олега Трошина, в котором говорится о том, что он принял решение оставить службу в органах Следственного комитета России в связи с истечением срока полномочий.

«Я выражаю глубокую благодарность и признательность руководству региона, прокуратуры, суда, силовых и правоохранительных ведомств — всем тем, с кем мы смогли достичь высоких результатов служебной деятельности. Убежден, что вы и впредь будете достигать значимых результатов в интересах родной области, вносить вклад в решение масштабных задач, стоящих перед страной, а коллектив следственного управления по Пензенской области удержит свои лидирующие позиции в организации следственной работы. Желаю вам успешной реализации намеченных планов и всего наилучшего!» — сказал Олег Трошин.

Биография

Трошин Олег Александрович

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 7 сентября 2007 года Олег Трошин возглавил управление следственного комитета при прокуратуре России по Пензенской области, 15 января 2011 года назначен и.о. руководителя регионального следственного управления СКР, а 10 мая того же года — руководителем ведомства.

В феврале 2018 года Олег Трошин объявил о своем решении оставить службу в ведомстве по истечении полномочий, назвав его взвешенным и обдуманным.