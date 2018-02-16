Олег Трошин назвал взвешенным и обдуманным решение оставить службу в органах СКР Общество

Пенза, 16 февраля 2018. PenzaNews. Руководитель следственного управления СКР по Пензенской области генерал-лейтенант юстиции Олег Трошин подтвердил свое решение оставить службу в ведомстве по истечении полномочий весной 2018 года, назвав его взвешенным и обдуманным.

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«Еще в марте 2017 года на пресс-конференции я заявил о том, что в мае 2018 года мои полномочия как руководителя следственного управления закончатся, в связи с чем я сообщил, что по истечении данного срока оставлю службу в органах Следственного комитета. В настоящее время я подтверждаю принятое мною ранее решение, которое является взвешенным и обдуманным. Соответствующее заявление мною направлено в центральный аппарат Следственного комитета России в конце 2017 года», — говорится в официальном комментарии Олега Трошина, распространенном пресс-службой ведомства в пятницу, 16 февраля.

В нем особо подчеркивается, что муссируемая в некоторых СМИ информация о якобы имеющих место проблемах на службе, а также конфликтах с иными ведомствами и органами власти не соответствуют действительности.

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«На протяжении последних 10 лет — с момента образования Следственного комитета — управление по Пензенской области ежегодно входило в десятку лучших подразделений СКР, добившихся серьезнейших результатов работы. Абсолютное большинство коррупционных преступлений, в том числе выявляемых органами прокуратуры, УФСБ и УМВД России по Пензенской области, расследуются именно региональным Следственным комитетом», — добавляется в тексте.

В качестве примеров в нем приводятся дела в отношении бывшего вице-губернатора Пензенской области Валерия Савина, экс-директора ОАО «Агентство ипотечного кредитования» Вениамина Бочкарева, вице-мэра Пензы Ирины Ширшиной, а также бывшего главы администрации Городищенского района Геннадия Березина.

«Подчеркиваю, что следственное управление по Пензенской области в настоящее время и в будущем вне зависимости от того, кто его будет возглавлять, всегда будет жестко реагировать на преступления, невзирая на занимаемые должности и социальный статус лиц, нарушивших закон», — говорится в официальном комментарии Олега Трошина.