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Исполнять обязанности главы пензенского следственного управления СКР будет Владимир Фомин

16:59 | 06.04.2018 | Общество

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Пенза, 6 апреля 2018. PenzaNews. Заместитель руководителя следственного управления СКР по Пензенской области полковник юстиции Владимир Фомин назначен исполняющим обязанности главы регионального ведомства в связи с отставкой Олега Трошина.

Исполнять обязанности главы пензенского следственного управления СКР будет Владимир Фомин

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального СУ СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая, Владимир Фомин приступил к исполнению обязанностей в пятницу, 6 апреля.

Фомин Владимир Владимирович родился в 1981 году.

В 2003 году с отличием окончил следственный факультет Академии Федеральной службы безопасности России.

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С 2003 по 2007 годы работал в органах прокуратуры — старшим следователем прокуратуры Октябрьского района Пензы, Заречного, заместителем прокурора Октябрьского района Пензы.

С 2007 года — руководитель отдела процессуального контроля следственного управления при прокуратуре РФ по Пензенской области.

С 2011 года — руководитель отдела процессуального контроля следственного управления СКР по Пензенской области.

В апреле 2013 года назначен заместителем руководителя следственного управления СКР по Пензенской области.

Награжден медалью «За безупречную службу» III степени (2010).
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