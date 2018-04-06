Исполнять обязанности главы пензенского следственного управления СКР будет Владимир Фомин
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Пенза, 6 апреля 2018. PenzaNews. Заместитель руководителя следственного управления СКР по Пензенской области полковник юстиции Владимир Фомин назначен исполняющим обязанности главы регионального ведомства в связи с отставкой Олега Трошина.
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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального СУ СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая, Владимир Фомин приступил к исполнению обязанностей в пятницу, 6 апреля.
Фомин Владимир Владимирович родился в 1981 году.
В 2003 году с отличием окончил следственный факультет Академии Федеральной службы безопасности России.
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С 2003 по 2007 годы работал в органах прокуратуры — старшим следователем прокуратуры Октябрьского района Пензы, Заречного, заместителем прокурора Октябрьского района Пензы.
С 2007 года — руководитель отдела процессуального контроля следственного управления при прокуратуре РФ по Пензенской области.
С 2011 года — руководитель отдела процессуального контроля следственного управления СКР по Пензенской области.
В апреле 2013 года назначен заместителем руководителя следственного управления СКР по Пензенской области.
Награжден медалью «За безупречную службу» III степени (2010).