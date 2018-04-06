Исполнять обязанности главы пензенского следственного управления СКР будет Владимир Фомин Общество Пенза, 6 апреля 2018. PenzaNews. Заместитель руководителя следственного управления СКР по Пензенской области полковник юстиции Владимир Фомин назначен исполняющим обязанности главы регионального ведомства в связи с отставкой Олега Трошина. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального СУ СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая, Владимир Фомин приступил к исполнению обязанностей в пятницу, 6 апреля. Фомин Владимир Владимирович родился в 1981 году. В 2003 году с отличием окончил следственный факультет Академии Федеральной службы безопасности России. Читайте также

Путин освободил Трошина от должности главы пензенского управления СКР С 2003 по 2007 годы работал в органах прокуратуры — старшим следователем прокуратуры Октябрьского района Пензы, Заречного, заместителем прокурора Октябрьского района Пензы. С 2007 года — руководитель отдела процессуального контроля следственного управления при прокуратуре РФ по Пензенской области. С 2011 года — руководитель отдела процессуального контроля следственного управления СКР по Пензенской области. В апреле 2013 года назначен заместителем руководителя следственного управления СКР по Пензенской области. Награжден медалью «За безупречную службу» III степени (2010). Нашли ошибку в тексте?

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