Субсидии почти на 300 млн. рублей распределены на благоустройство в Пензенской области Общество

Пенза, 7 апреля 2018. PenzaNews. Субсидии в сумме около 298 млн. рублей распределены в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» на благоустройство 22 дворовых и 41 общественной территорий в Пензенской области в 2018 году.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

92% будет покрыто средствами федерального бюджета, а еще 8% — регионального.

Согласно протоколу заседания комиссии по отбору территорий для включения в госпрограмму, более 40% всей суммы будет направлено на благоустройство набережной реки Суры в Пензе — 121 млн. 687 тыс. рублей.

9 млн. 673 тыс. рублей будет выделено на сквер Пограничников в Кузнецке и пешеходную зону на улице Комсомольской.

На благоустройство зоны отдыха «Лесная» в Заречном решено направить 4 млн. 841 тыс. рублей.

В поселке Башмаково средства субсидии в размере 7 млн. 826 тыс. рублей пустят на преображение Аллеи героев, Аллеи молодоженов и пешеходной зоны от Аллеи героев до сквера имени В.И. Ленина.

В Поиме и Чемодановке планируется благоустройство парков. На это будет выделено 2 млн. 298 тыс. рублей и 9 млн. 329 тыс. рублей соответственно.

На улице Демьяна Бедного в Беково и на улицах Ленина и Красной в городе Белинском обустроят пешеходные зоны. Субсидия из федерального и регионального бюджетов составит 4 млн. 841 тыс. рублей и 7 млн. 330 тыс. рублей соответственно.

Сразу нескольким муниципальным образованиям в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» определено финансирование в размере 4 млн. 891 тыс. рублей.

Такие суммы будут выделены на площадку возле дома культуры и пешеходную зону на улице Шаландина в Вадинске, на территорию на улице Ленина в Чаадаевке, на ритуальный парк кладбища в Земетчино, площадь Ленина в Колышлее и сквер на улице Максима Горького в Лопатино.

Столько же направят на четыре двора в селе Ясная Поляна Кузнецкого района, на стадион «Нива» и парк «Победа» в Лунино, площадку для торговли и отдыха на улице Советской в Малой Сердобе. Этой же суммой распорядятся в Мокшане при благоустройстве сквера на улицах Садовой и Советской, а также в Неверкино и Пачелме при преображении центральных площадей.

Такие же средства определены на пешеходную зону на улице Ленина и стелу кругового движения в Сосновоборске, парк «30 лет ВЛКСМ» в Спасске, пешеходную зону на улице Советской в Тамале и три двора в Шемышейке.

Читайте также

В Пензенской области объявлены результаты голосования за проекты благоустройства

На парк и центральную спортивно-игровую детскую площадку на улице Черокманова в Иссе выделят 6 млн. 847 тыс. рублей.

7 млн. 816 тыс. рублей направят на пешеходную зону на улице Дзержинского и на улице Центральной в Каменке.

В Русском Камешкире планируется благоустройство центральной площади и сквера на 4 млн. 782 тыс. рублей.

В Наровчате займутся парком Победы — на эти цели выделят 6 млн. 847 тыс. рублей.

В Нижнем Ломове проведут работы в районе пешеходной зоны на улице Московской за счет субсидии в 9 млн. 673 тыс. рублей.

7 млн. 793 тыс. рублей направят на городской парк Никольска.

3 млн. 858 тыс. рублей выделят на сквер у памятника павшим в Великой Отечественной войне в Богословке Пензенского района и столько же — на пешеходную зону на улице Молодежной и территорию мемориального комплекса в Старой Каменке.