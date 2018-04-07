В сети собирают подписи против увольнения Павла Дегтяря Общество

Ульяновск, 7 апреля 2018. PenzaNews. Петиция в защиту уроженца Пензы, главного врача ульяновской областной больницы Павла Дегтяря, о предстоящем увольнении которого было объявлено накануне, создана на портале Change.org.

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«Павел Дегтярь — главный врач ульяновской областной клинической больницы. На этом посту он работает не так давно, с конца осени 2017 года. Ранее Дегтярь был руководителем территориального фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской области, региональным министром здравоохранения, заместителем губернатора Ульяновской области. […] Какой бы пост Павел Дегтярь ни занимал, он всегда оставался отзывчивым, чутким и открытым профессионалом», — говорится в петиции, созданной неравнодушными ульяновцами.

В ней подчеркивается, что Павел Дегтярь «всегда придет на помощь любому человеку, кто обратится, вне зависимости от его уровня дохода, социального положения и занимаемой должности».

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«Павел Дегтярь мог совершить какую-то ошибку в политической плоскости, но он никогда не совершал ошибку в человеческом плане, всегда оставаясь добрым и честным профессионалом. Уважаемый Сергей Иванович [Морозов, губернатор Ульяновской области], просим не увольнять Павла Дегтяря с должности главного врача ульяновской областной клинической больницы. Просим дать ему возможность исправить возможные недочеты в работе и доказать на деле, что государственная медицина в Ульяновской области может быть гуманной, открытой и качественной!» — добавляется в тексте.

По данным на 13.30 субботы, 7 апреля, петицию подписали 230 человек.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 6 апреля министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области Рашид Абдуллов объявил о предстоящем увольнении Павла Дегтяря с поста главврача облбольницы, который он занял в ноябре 2017 года. В качестве причины такого решения была названа неудовлетворительная работа по закупке лекарственных препаратов.

Комментируя эту информацию, Павел Дегтярь сказал, что «если нужно уйти в отставку», то он сделает это.

Главврач также выразил надежду на то, что его увольнение обратит внимание на проблемы отрасли.