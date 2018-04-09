В Пензе дома повышенной этажности проверят на пожарную безопасность Общество

Пенза, 9 апреля 2018. PenzaNews. Проверки соблюдения требований пожарной безопасности будут проведены во всех домах повышенной этажности в Пензенской области в рамках контрольных мероприятий после трагического пожара в Кемерово, которыми планируется охватить 2,8 тыс. объектов с массовым пребыванием людей. Об этом сообщил начальник главного управления МЧС России по региону Сергей Козлов.

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Он уточнил, что самый высокий жилой дом в Пензе достигает 24 этажей.

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При этом имеющиеся коленчатые подъемники, с помощью которых можно эвакуировать жильцов в случае опасности, рассчитаны, по его словам, на 52 метра.

«Техническое решение [для спасения людей при ЧП] есть», — сказал Сергей Козлов в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 9 апреля.

Сергей Козлов добавил, что вместе с тем этим объектам необходимо уделить пристальное внимание.

«Вопросов очень много — и автоматики нет, и сигнализации нет», — отметил он.