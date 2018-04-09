Иван Белозерцев предложил закладывать в бюджете деньги на арт-объекты
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Пенза, 9 апреля 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил закладывать бюджетные денежные средства на установку арт-объектов.
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Он высказал мнение, что это может быть сумма в 10 млн. рублей в год.
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«У нас предложений по арт-объектам нет. Мы можем закладывать определенное количество средств, [...] привлекать бизнес и эти арт-объекты устанавливать, которые могли бы быть точкой притяжения и наших жителей региона, горожан, в том числе туристов. Тот же памятник пензяку толстопятому или Александру Васильевичу Суворову», — сказал Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 9 апреля.
В связи с этим глава региона призвал архитекторов «выйти из окопов» и представить свои предложения.
На это начальник департамента градостроительства и архитектуры – главный архитектор Пензенской области Леонид Иоффе ответил, что они «уже вышли».
«Подготовили [предложения], 25 числа будем показывать», — сказал он.