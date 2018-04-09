Иван Белозерцев предложил закладывать в бюджете деньги на арт-объекты Общество

Пенза, 9 апреля 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил закладывать бюджетные денежные средства на установку арт-объектов.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он высказал мнение, что это может быть сумма в 10 млн. рублей в год.

Читайте также

Пензе не хватает арт-объектов — Иван Белозерцев

«У нас предложений по арт-объектам нет. Мы можем закладывать определенное количество средств, [...] привлекать бизнес и эти арт-объекты устанавливать, которые могли бы быть точкой притяжения и наших жителей региона, горожан, в том числе туристов. Тот же памятник пензяку толстопятому или Александру Васильевичу Суворову», — сказал Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 9 апреля.

В связи с этим глава региона призвал архитекторов «выйти из окопов» и представить свои предложения.

На это начальник департамента градостроительства и архитектуры – главный архитектор Пензенской области Леонид Иоффе ответил, что они «уже вышли».

«Подготовили [предложения], 25 числа будем показывать», — сказал он.