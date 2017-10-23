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Пензе не хватает арт-объектов — Иван Белозерцев

12:44 | 23.10.2017 | Общество

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Пенза, 23 октября 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев считает, что в Пензе должно быть больше различных арт-объектов, к созданию которых необходимо привлечь представителей бизнеса.

Пензе не хватает арт-объектов — Иван Белозерцев. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В Пензе у нас арт-объектов не хватает, у нас всегда не хватает средств. Давайте бизнес подключать», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в областном правительстве в понедельник, 23 октября.

В качестве примера Иван Белозерцев привел Сочи, где он побывал перед рабочей поездкой в Италию.

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По его словам, там на пешеходных улицах можно увидеть большое количество предметов, вызывающих интерес и положительные эмоции у прохожих.

«Нужно обсуждать со специалистами, с архитекторами, дизайнерами, гражданским обществом, какие эти арт-объекты [должны быть] для формирования комфортной среды», — сказал губернатор.

Иван Белозерцев добавил, что, помимо средств бизнеса, на эти цели можно привлечь и бюджетные ресурсы.

«Тогда город наш будет становиться лучше, краше, комфортнее», — отметил он.
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