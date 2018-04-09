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Арт-объект «Пенза» включен в библиотеку лучших практик по благоустройству городов

15:20 | 09.04.2018 | Общество

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Пенза, 9 апреля 2018. PenzaNews. Арт-объект «Пенза» включен в федеральную библиотеку лучших практик по благоустройству городской среды.

Арт-объект «Пенза» включен в библиотеку лучших практик по благоустройству городов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он упоминается в соответствующем документе на сайте Минстроя России в разделе «Уличная мебель».

В описании арт-объекта, выполненного в виде объемных букв, говорится, что инициатором проекта выступил начальник отдела городского дизайна и среды управления градостроительства и архитектуры администрации Пензы Сергей Петров, а автором идеи является представитель архитектурного бюро «Вещь!» Антон Белов, он же изготовил объект. Участие в согласовании и визуализации принимала Мария Кутай.

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Согласно представленным данным, стоимость арт-объекта, который был реализован в 2016 году, составила 250 тыс. рублей.

«Прообразами объемных букв послужили символ Пензы — монумент «Росток», традиционные особенности зодчества: перспективный портал, золотой цвет, пропорционирование на основе куба. Это связывает объемные буквы с городом, делает их одновременно современными и традиционными. Каждая буква содержит в себе единый П-образный элемент, что создало целостную композицию и сделало удобным изготовление. Во внешнем контуре букв предусмотрена подсветка. Объемная надпись правильно читается с двух сторон», — поясняется в библиотеке лучших практик по благоустройству.
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