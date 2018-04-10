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Пензенская область присоединится к акции «На работу на велосипеде» 18 мая

08:07 | 10.04.2018 | Общество

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Пенза, 10 апреля 2018. PenzaNews. Всероссийская акция «На работу на велосипеде» состоится в том числе в Пензенской области в пятницу, 18 мая.

Пензенская область присоединится к акции «На работу на велосипеде» 18 мая

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В этот день всем желающим предложено выбрать в качестве транспорта не автобус или автомобиль, а велосипед.

Ожидается, что это покажет, что ездить на двухколесном транспорте может быть удобно.

Кроме того, акция «На работу на велосипеде» поможет оценить состояние велоинфраструктуры, которое определяет качество жизни, удобство и комфорт городов, их туристический статус, а также является одним из важных показателей мобильности населения, сообщает пресс-служба регионального Минпрома.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в Пензенской области неоднократно проходила акция «На работу на велосипеде», в которой принимали участие как чиновники, так и обычные горожане.

В мае 2017 года глава администрации Пензы Виктор Кувайцев после поездки на работу на велосипеде заявил о планах по значительному расширению велодорожек. Ожидается, что их протяженность составит более 70 км.
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