В Пензе ради лестницы к Спасскому собору снесут здание на территории военкомата Общество

Пенза, 10 апреля 2018. PenzaNews. Одно из зданий на территории военного комиссариата Первомайского и Ленинского районов Пензы, расположенного на улице Белинского, 4, будет снесено для строительства лестницы, которая будет вести от улицы Кирова к Спасскому кафедральному собору. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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«Оно тоже тыльной стороной выходит на улицу Кирова. Принято решение министром обороны [России Сергеем Шойгу] передать [его] Пензенской области. Уже решение состоялось. Сейчас акты подпишем, отвезем в министерство обороны, [...] они подпишут. Это будет собственность Пензенской области, и мы тоже будем сносить это здание», — сказал глава региона по итогам посещения строящегося Спасского кафедрального собора во вторник, 10 апреля.

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Он отметил, что строение находится в аварийном состоянии.

«Нам нужен очень хороший вид сюда — на храм — с улицы Кирова, от «Первопоселенца», — пояснил губернатор.

Иван Белозерцев также отметил, что лично посетил место сноса хозяйственных построек перед визитом на стройплощадку собора.

После полудня во вторник, 10 апреля, был завершен демонтаж ворот в девяти секциях здания, задняя часть которого выходит на улицу Кирова.