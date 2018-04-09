Постройки, стоящие на пути лестницы к Спасскому собору Пензы, начнут сносить 9 апреля Общество

Пенза, 9 апреля 2018. PenzaNews. Работы по сносу хозяйственных построек, мешающих обустройству лестницы от улицы Кирова к Спасскому кафедральному собору в Пензе, будут начаты в понедельник, 9 апреля. Об этом сообщил начальник департамента градостроительства и архитектуры – главный архитектор региона Леонид Иоффе в ходе оперативного совещания в облправительстве.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он пояснил, что рабочие ждали, когда сойдет снег и установится благоприятная погода.

В свою очередь губернатор Иван Белозерцев, который предложил построить лестницу к главному собору Пензы более года назад, призвал не затягивать с проведением работ.

Он также поинтересовался положением дел с памятником матери, идею которого тоже не удается воплотить в жизнь длительное время.

По словам Леонида Иоффе, все материалы по данному вопросу будут представлены главе региона в предстоящий вторник, 10 апреля.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», проект благоустройства территории вблизи Спасского кафедрального собора Пензы разработан местными специалистами и представителями московского консалтингового бюро «Стрелка». Он охватывает Соборную площадь, сквер возле здания Пензенской епархии, улицы Белинского, Московскую и Кирова.

Предполагается, что от улицы Кирова к Спасскому кафедральному собору будет вести широкая лестница, заканчивающаяся наверху смотровой площадкой. Тротуары планируется замостить разноцветной плиткой.

На улице Белинского намечено обустроить парковочные карманы, а возле кафе «Парус» установить общественный туалет.

Также реконструкцией будут затронуты кафе «Грот», здание кинотеатра «Родина» и бывший тир.