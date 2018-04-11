Роспотребнадзор проверил пензенские гостиницы в преддверии ЧМ по футболу Общество

Пенза, 11 апреля 2018. PenzaNews. Сотрудники управления Роспотребнадзора по Пензенской области провели внеплановые проверки гостиниц в связи с подготовкой к чемпионату мира по футболу 2018 года.

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Среди основных нарушений, которые выявили представители ведомства — отсутствие в зоне встречи гостей и на сайте учреждений информации об исполнителе услуг, категории номеров и ценах, сведений о форме и порядке оплаты.

Также встречаются случаи заключения договоров на оказание платных гостиничных услуг без сведений о предоставляемом номере и его цене.

Кроме того, на вывеске, расположенной около входа в гостиницу или в приветственной зоне не всегда размещены наименование, адрес и режим работы для юридического лица, а также фамилия, имя, отчество, адрес места осуществления деятельности, режим работы и сведения о государственной регистрации — для индивидуального предпринимателя.

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Такие нарушения были выявлены в обществах с ограниченной ответственностью «Бизнес-Отель», «Отель АВС», «Лермонтов», «Чистые пруды», «Шикана» и «Изумрудный город», а также в гостиницах «Призма», «Александрия», «Для вас», «Лондон-Сити», «Пятница» и «Вояж».

Кроме того, у проверяющих были претензии к гостиничным комплексам «Русская охота», «Держава» и «Арт-Пенза», отелю «Валенсия», спортивной школе олимпийского резерва по гимнастике имени Н.А. Лавровой и индивидуальным предпринимателям Багиру Акжигитову и Владимиру Сухову.

Контрольно-надзорные мероприятия будут продолжены.