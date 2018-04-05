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В пензенских гостиницах почти не осталось мест на время матчей ЧМ по футболу в Саранске

16:14 | 05.04.2018 | Общество

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Пенза, 5 апреля 2018. PenzaNews. Свободных мест в пензенских гостиницах в период проведения матчей в рамках чемпионата мира по футболу в Саранске почти не осталось. Об этом сообщила министр культуры и туризма региона Татьяна Курдова.

В пензенских гостиницах почти не осталось мест на время матчей ЧМ по футболу в Саранске

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Очень приятно, что наши отельеры поддержали город Саранск, и уже практически весь номерной фонд у нас на сегодняшний день забронирован теми туристами, которые приезжают на чемпионат мира [по футболу] в 2018 году. Огромное спасибо за то, что они здесь увидят те цены, которые доступны, что нет перекоса особо сильного в этом направлении», — сказала она в ходе пресс-конференции в Минкультуры региона в четверг, 5 апреля.

Татьяна Курдова напомнила, что за последние два года 13 пензенских гостиниц прошли классификацию.

«Хотя пятизвездочных у нас нет, но думаю, что будут», — добавила министр.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в Пензе продолжается подготовка к приезду болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года, хотя ни одна команда не выбрала местный стадион «Зенит» в качестве тренировочной базы. В частности, проводится благоустройство территорий по пути следования из аэропорта.

На время соревнований планируется организовать дополнительные автобусы, а также пустить электрички между Пензой и Саранском — ближайшим городом, в котором пройдут игры мундиаля.

Первый матч в Саранске состоится 16 июня между сборными Перу и Дании. 19 июня сыграют команды Колумбии и Японии. Почти неделю спустя, 25 июня, на поле выйдут футболисты из Ирана и Португалии. Заключительным станет матч между Панамой и Тунисом, который состоится 28 июня.
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