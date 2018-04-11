В Сердобске обострилась паводковая ситуация Общество

Сердобск, 11 апреля 2018. PenzaNews. Паводковая ситуация обострилась в Сердобске Пензенской области.

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По данным городской администрации, уровень воды в реке Сердобе достиг отметки в 6 метров 73 см.

Организовано круглосуточное дежурство спасателей на плавсредствах. Людей из подтопленных домов эвакуируют в места временного пребывания. Территории, которые покинули жители, охраняют сотрудники полиции.

Как сообщила ИА «PenzaNews» начальник группы информационного обеспечения деятельности главного управления МЧС РФ по Пензенской области Анна Шупилова, в Сердобске и селе Пригородном в зоне подтопления оказался 41 жилой дом, а также 381 придомовая территория.

«Эвакуированы 11 жителей, в том числе пятеро детей», — уточнила собеседница агентства.

Она отметила, что людям оказывается вся необходимая помощь, включая вывоз крупного рогатого скота из тех микрорайонов, куда пришла вода.

«Всего в Нижнеломовском и Сердобском районах в зоне подтопления находятся 265 домов и 688 придомовых территорий», — пояснила Анна Шупилова, напомнив, что в этих муниципальных образованиях, а также в Иссинском районе, где размыло участок дороги, действует режим чрезвычайной ситуации.