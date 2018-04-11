EN
22:20:48 Среда, 11 апреля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Сердобске обострилась паводковая ситуация

18:17 | 11.04.2018 | Общество

Печать

Сердобск, 11 апреля 2018. PenzaNews. Паводковая ситуация обострилась в Сердобске Пензенской области.

В Сердобске обострилась паводковая ситуация

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По данным городской администрации, уровень воды в реке Сердобе достиг отметки в 6 метров 73 см.

Организовано круглосуточное дежурство спасателей на плавсредствах. Людей из подтопленных домов эвакуируют в места временного пребывания. Территории, которые покинули жители, охраняют сотрудники полиции.

Как сообщила ИА «PenzaNews» начальник группы информационного обеспечения деятельности главного управления МЧС РФ по Пензенской области Анна Шупилова, в Сердобске и селе Пригородном в зоне подтопления оказался 41 жилой дом, а также 381 придомовая территория.

«Эвакуированы 11 жителей, в том числе пятеро детей», — уточнила собеседница агентства.

Она отметила, что людям оказывается вся необходимая помощь, включая вывоз крупного рогатого скота из тех микрорайонов, куда пришла вода.

«Всего в Нижнеломовском и Сердобском районах в зоне подтопления находятся 265 домов и 688 придомовых территорий», — пояснила Анна Шупилова, напомнив, что в этих муниципальных образованиях, а также в Иссинском районе, где размыло участок дороги, действует режим чрезвычайной ситуации.

Загрузка...
Читайте также
Применение тарифа на подключение остановит рост числа бесхозяйных сетей — Юрий Ильин В Пензе планируют отказаться от хлорирования воды
В Пензе 150 тыс. рублей штрафа назначено организатору азартных игр Определены масштабы ямочного ремонта на дорогах регионального и межмуниципального значения
Гендиректор АО «Вазерское» осужден за налоговое преступление В районе Саловки затопило дорогу
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама