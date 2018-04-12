Вступило в силу решение суда, которым химчистка оштрафована за порчу плаща Общество

Пенза, 12 апреля 2018. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения решение, в соответствии с которым индивидуальный предприниматель обязан выплатить более 170 тыс. рублей клиентке химчистки «Снежинка» за порчу итальянского плаща.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь областного суда Наталья Быченкова, женщина отдала почистить вещь без специфических загрязнений стоимостью 73,5 тыс. рублей летом 2017 года.

«При получении изделия она увидела, что в результате химчистки оно пришло в негодность: произошла полная потеря цвета — сход красителя, на изделии появились пятна желтого цвета, которые раньше отсутствовали. Принять плащ назад женщина отказалась, обратилась с претензией, однако ответа так и не получила», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что клиентка просила взыскать с предпринимателя двукратную стоимость поврежденной вещи, компенсацию морального вреда, штраф и судебные расходы.

«По ходатайству истца была назначена судебная химико-технологическая экспертиза, согласно которой причиной дефекта, связанного с потерей товарного вида изделия, является разрушение полиуретана и металлической нити под действием растворителя химической чистки перхлорэтилена при обработке изделия. Данный дефект относится к производственному», — сообщила Наталья Быченкова.

По ее словам, суд взыскал в пользу женщины убытки в размере 103 тыс. рублей, штраф в 53 тыс. рублей, 3 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда и судебные расходы в сумме 12 тыс. рублей.

Пресс-секретарь отметила, что предприниматель не согласился с таким решением и подал апелляционную жалобу, которая судебной коллегией по гражданским делам Пензенского областного суда оставлена без удовлетворения.