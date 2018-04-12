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Более 30 НКО получат 4 млн. рублей грантов из бюджета Пензенской области

14:07 | 12.04.2018 | Общество

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Пенза, 12 апреля 2018. PenzaNews. Комиссия по предоставлению грантов в форме субсидий из бюджета Пензенской области социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, рекомендовала к финансированию 34 проекта на общую сумму около 4 млн. 320 тыс. рублей.

Более 30 НКО получат 4 млн. рублей грантов из бюджета Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В частности, поддержку планируется оказать благотворительному фонду культуры Пензы «Наследие» на проект «Эстафета поколений людей с ограниченными возможностями. Вахта памяти» и авиационно-спортивному клубу ДОСААФ России на подготовку и переподготовку кадров авиационных профессий.

АНО «Квартал Луи» с использованием субсидии продолжит реализацию проекта «Кафе приемных семей».

Региональная общественная организация «Российский союз ветеранов Афганистана» проведет при поддержке бюджета фестиваль-конкурс патриотической песни «Сурский воин».

Областная организация «Всероссийское общество инвалидов» направит средства гранта на проведение мероприятий в рамках празднования своего 30-летия.

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Татарская национально-культурная автономия Пензенской области рекомендована к финансированию проекта «Создание и деятельность этнокультурного центра коренных народов Пензенской области».

Региональная мордовская национально- культурная автономия планирует провести первый фестиваль «Вастома» («Встреча»), посвященный 15-летию организации.

Всего на первый конкурсный отбор 2018 года поступили 100 заявок, из которых 99 были вынесены на заседание комиссии.

В ближайшее время будет дан старт второму конкурсу проектов социальных инициатив. Предварительные сроки его проведения составят более 20 рабочих дней — с 23 апреля по 25 мая, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

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