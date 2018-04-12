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Представители власти выразили соболезнования в связи с кончиной Геннадия Ерошина

16:18 | 12.04.2018 | Общество

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Пенза, 12 апреля 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев, председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин, глава Пензы Валерий Савельев и другие официальные лица выразили соболезнования в связи со смертью бывшего главврача детской больницы имени Н.Ф. Филатова Геннадия Ерошина его супруге Марии, сыну Юрию, друзьям и близким.

Представители власти выразили соболезнования в связи с кончиной Геннадия Ерошина

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

К ним присоединились депутаты шестого и всех предшествующих созывов регионального парламента, коллектив аппарата Законодательного собрания и Счетной палаты Пензенской области, депутаты городской думы, коллектив министерства здравоохранения региона.

Биография

Ерошин Геннадий Леонидович

«Всю свою жизнь Геннадий Леонидович посвятил медицине. В 1970 году он закончил Рязанский медицинский институт имени академика И.П. Павлова по специальности «Лечебное дело», после чего приехал в Пензенскую область и начал свою трудовую деятельность в должности врача-оториноларинголога в лопатинской центральной районной больнице», — говорится в тексте некролога, размещенного на сайте регионального Минздрава.

В нем отмечается, что главной задачей его жизни было служение своему делу во благо населения Пензенской области.

«За время работы в области здравоохранения Геннадий Леонидович зарекомендовал себя грамотным организатором, умеющим расставлять приоритеты с целью достижения максимально возможных положительных результатов для полноценного функционирования учреждений здравоохранения региона. Он видел главную цель существования системы здравоохранении — сохранение и улучшение здоровья населения — и способы достижения этой цели», — добавляется в некрологе.

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