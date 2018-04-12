Умер пензенский врач Геннадий Ерошин Общество

Пенза, 12 апреля 2018. PenzaNews. Бывший заведующий оргметодкабинетом пензенского областного госпиталя для ветеранов войн, заместитель председателя Законодательного собрания региона четвертого созыва Геннадий Ерошин, который в 2015 году участвовал в выборах губернатора от партии «Справедливая Россия», скончался на 72-м году жизни в четверг, 12 апреля. Об этом сообщил глава региона Иван Белозерцев.

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«Глубочайшие соболезнования родным и близким скоропостижно скончавшегося сегодня известного пензенского врача, общественного деятеля, человека активного и неравнодушного Геннадия Леонидовича Ерошина», — написал он в «Твиттере».

Глубочайшие соболезнования родным и близким скоропостижно скончавшегося сегодня известного пензенского врача, общественного деятеля, человека активного и неравнодушного Геннадия Леонидовича Ерошина. Это невосполнимая утрата для всей Пензенской области. — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 12 апреля 2018 г.

Губернатор отметил, что смерть врача стала невосполнимой утратой для всей Пензенской области.

Ерошин Геннадий Леонидович родился в селе Александровка Ухоловского района Рязанской области 3 января 1947 года.

В 1970 году окончил Рязанский медицинский институт имени академика И.П. Павлова по специальности «Лечебное дело».

В 1970–1974 годах — врач-отоларинголог, заместитель главврача по лечебной части лопатинской центральной районной больницы Пензенской области.

В 1974–1975 годах являлся главным врачом лопатинской ЦРБ.

В 1975–1977 годах проходил обучение в клинической ординатуре Запорожского государственного института усовершенствования врачей имени Максима Горького.

В 1975–1986 годах — заведующий оториноларингологическим отделением в пензенской областной больнице имени Н.Н. Бурденко.

В 1986–2004 годах является главным врачом пензенской областной детской больницы имени Н.Ф. Филатова в Пензе.

В 2004–2006 годах занимал должность директора государственного учреждения «Центр по аккредитации (сертификации) медицинской и фармацевтической деятельности при комитете Пензенской области по лицензированию».

В 2006–2010 годах — главный врач медицинского центра «Новая клиника» в Пензе.

В 2010–2012 годах являлся заместителем председателя Законодательного собрания Пензенской области четвертого созыва.

С 2012 по 2017 год занимал должность заведующего оргметодкабинетом ГБУЗ «Пензенский областной госпиталь для ветеранов войн».

В июле 2015 года был выдвинут партией «Справедливая Россия» кандидатом на пост губернатора Пензенской области.

На выборах губернатора Пензенской области, состоявшихся 13 сентября 2015 года, получил 9 тыс. 251 голос (1,35%).

Заслуженный врач РСФСР (1986). Награжден орденом Почета.