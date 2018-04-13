Саженец легендарного сталинградского «Тополя Победы» привезут в Кузнецк Общество

Кузнецк, 13 апреля 2018. PenzaNews. Саженец, полученный от легендарного тополя, который уцелел во время Сталинградской битвы, будет доставлен из Волгограда в Кузнецк Пензенской области и высажен в дни празднования 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

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«Весной 2018 года кузнецкое местное отделение Русского географического общества обратилось в Волгоградский региональный ботанический сад с просьбой выделить саженец Сталинградского тополя для Кузнецка, ведь в нашем городе он будет особенно ценен: здесь был сформирован 76-й укрепленный район — воинское соединение, в разгар боев оборонявшее юго-западные рубежи Сталинградского фронта», — пояснил заместитель председателя кузнецкого местного отделения РГО.

По его словам, директор ботанического сада Евгений Власов дал согласие, в итоге саженец тополя будет передан Кузнецку для торжественной посадки.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе администрации Кузнецка, мэр Сергей Златогорский поддержал предложение РГО высадить его на мемориальном комплексе «Холм воинской славы».

Тополь на площади Павших борцов — исторический и природный памятник Волгограда. Расположен в Центральном районе рядом с вечным огнем и памятником Рубену Ибаррури.

Согласно официальной версии, дерево пережило Сталинградскую битву и имеет на своем стволе многочисленные свидетельства военных действий.

В 2013 году ученые-биологи регионального ботанического сада взяли образцы для клонирования тополя и поместили их в питательную среду. Таким образом были получены саженцы, которые впоследствии украсили аллеи ряда российских городов.