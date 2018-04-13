В зоопарке Пензы грифы сели на гнездо Общество

Пенза, 13 апреля 2018. PenzaNews. Пара грифов, обитающая в пензенском зоопарке, обустроила большое гнездо из веток, которые для них подготовили работники секции орнитологии.

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В связи с этим представители учреждения обратились к посетителям с просьбой не шуметь у гнездовья грифов и не тревожить их излишним вниманием.

«В дикой природе птицы стараются устраивать гнездовья подальше от людских глаз — там, где их никто не потревожит. У птиц, содержащихся в зоопарке, такой возможности нет. Поэтому, если птица села на гнездо, сотрудники зоопарка, по возможности, огораживают вольер и размещают информационные таблички, извещающие о новом этапе в жизни пернатых», — пояснили в администрации зоопарка.

В зверинце напомнили, что грифы откладывают всего одно яйцо и насиживают по очереди в течение 55 дней.

«Грифы — редкий для России вид, занесенный в Красную книгу. Они довольно редко размножаются в зоопарках, поэтому нам бы очень хотелось получить потомство», — отметили в учреждении.