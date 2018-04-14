Сотрудники Пензенского РУ АО «Транснефть – Дружба» победили в конкурсе профмастерства Общество

Пенза, 14 апреля 2018. PenzaNews. Трое представителей Пензенского районного управления АО «Транснефть – Дружба» стали победителями, а еще один — призером второго этапа ежегодного конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии», который состоялся в Самарской области на линейных производственно-диспетчерских станциях (ЛПДС) «Лопатино» и «Прибой».

Фото: пресс-служба АО «Транснефть – Дружба»

Подтверждали свои теоретические знания и выполняли практические испытания 80 участников, представлявших 10 основных рабочих специальностей нефтепроводной отрасли. Все они являются победителями первого этапа конкурса, который прошел в каждом из четырех филиалов предприятия в ноябре–декабре 2017 года.

Алексей Гуськов, Андрей Струльков и Алексей Егоров — представители Пензенского районного управления АО «Транснефть – Дружба» — заняли первые места по специальностям «Трубопроводчик линейный», «Электромонтер по ремонту и эксплуатации электрооборудования» и «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» соответственно. Их коллега Виталий Скоркин стал бронзовым призером в номинации «Оператор нефтепродуктоперекачивающей станции (НППС)». Победу праздновал Константин Катилов из Брянского районного управления компании.

Лучшим электрогазосварщиком по итогам второго этапа конкурса признан Николай Жуков (Брянское РУ), слесарем по ремонту технологических установок — Сергей Климов (Мичуринское РУ), лаборантом химического анализа — Ирина Огнева (Мичуринское РУ), лаборантом химанализа по нефтепродуктам — Светлана Малюшко (Куйбышевское РУ), оператором товарным — Максим Пуреськин (Куйбышевское РУ), а оператором товарным по нефтепродуктам — Алексей Туровский (Мичуринское РУ).

Соревнования, в ходе которых свои навыки и умения продемонстрируют водители и машинисты экскаватора, состоятся в мае.

Все победители войдут в состав сборной команды, которая представит предприятие в финальном этапе конкурса «Лучший по профессии» среди работников организаций системы «Транснефть». Принимать его в этом году также будет АО «Транснефть – Дружба». Мероприятие состоится в Брянске с 6 по 10 августа.

АО «Транснефть – Дружба» представляет ПАО «Транснефть» в Пензенской области.

В структуре АО «Транснефть – Дружба» четыре районных управления — Брянское, Мичуринское, Куйбышевское и Пензенское, а также производственно-эксплуатационное управление. В 2016 году в зону ответственности предприятия вошли проходящие по территории региона магистральные нефтепродуктопроводы «Уфа — Западное направление», «Куйбышев — Брянск» и «Пенза — Саранск».

Филиал АО «Транснефть – Дружба» — Пензенское районное управление — со штатной численностью более 1 тыс. 200 сотрудников создан 1 апреля 2017 года.