Виктор Кувайцев поздравил Ирину Федонину с юбилеем Общество

Пенза, 14 апреля 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев и другие представители мэрии поздравили начальника социального управления города Ирину Федонину с юбилеем в субботу, 14 апреля.

Фото: Penza-gorod.ru

«Ирина Геннадьевна, за годы своей работы Вы зарекомендовали себя как грамотный специалист, оперативно оказывающий помощь и внимание одиноким людям, инвалидам, многодетным семьям — всем тем, кто нуждается в Вашей поддержке. Желаю Вам доброго здоровья, семейного благополучия, новых свершений, стабильности и дальнейших успехов во благо города Пензы», — сказал Виктор Кувайцев.

Он вручил юбилярше памятный подарок и цветы.

Как сообщает пресс-служба мэрии, также Ирину Федонину поздравил председатель городского совета ветеранов Владимир Керханаджев, который вручил ей благодарственное письмо.

Федонина Ирина Геннадьевна родилась в 1968 году.

Имеет высшее образование.

Трудовую деятельность начала в 1985 году.

Работала в финансовом отделе пензенского горисполкома в должности экономиста, в отделе госдоходов, затем — ревизором-инспектором бюджетного отдела.

С 1991 года трудилась в налоговых органах Пензы, где замещала должности главного государственного налогового инспектора, начальника отдела местных и прочих доходов.

С 2000 по 2003 годы — главный специалист контрольно-счетной палаты при пензенской гордуме.

С 2003 года перешла на работу в управление социальной защиты населения Пензы, которое впоследствии было переименовано в социальное управление. Занимала должности начальника отдела учета и отчетности, заместителя начальника.

В марте 2016 года возглавила социальное управление Пензы.